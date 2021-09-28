news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 сентября 2021  09:14
Полина Шевчук

Молодой человек погиб, влетев на авто в столб на трассе в Татарстане

news_top_970_100
Молодой человек погиб, влетев на авто в столб на трассе в Татарстане

Серьезная авария произошла накануне в десятом часу вечера в Черемшанском районе вблизи села Новое Ильмово.

 

Фото: © очевидцы

Как стало известно со слов очевидцев, легковушка «Лада» на скорости влетела в столб, после чего автомобиль откинуло в кювет, где он завалился на крышу.

 

Фото: © очевидцы

«В результате аварии водитель погиб на месте. На переднем сиденье был еще один молодой человек, на вид около 20 лет. Его с травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.
 

#смертельное дтп #погиб водитель #врезался в столб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное