Молодой человек погиб, влетев на авто в столб на трассе в Татарстане

Серьезная авария произошла накануне в десятом часу вечера в Черемшанском районе вблизи села Новое Ильмово.

Фото: © очевидцы

Как стало известно со слов очевидцев, легковушка «Лада» на скорости влетела в столб, после чего автомобиль откинуло в кювет, где он завалился на крышу.

Фото: © очевидцы

«В результате аварии водитель погиб на месте. На переднем сиденье был еще один молодой человек, на вид около 20 лет. Его с травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.

