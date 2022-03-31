Молодой человек из Казани, поверив лжесотруднику банка, перевел мошенникам 725 тысяч

30 марта в полицию обратился 22-летний житель Казани, который стал жертвой мошенников. Он рассказал, что днем ранее ему позвонили с незнакомого номера. Ответив на звонок, молодой человек услышал голос робота, который сообщил, что на его имя был оформлен кредит на 400 тысяч рублей, и если он не оформлял заявку, то нужно нажать цифру «1».

Нажав на кнопку, казанец продолжил диалог с незнакомцем, якобы сотрудником безопасности банка. Тот сообщил, что кредит оформили мошенники. Чтобы его отменить, нужно создать личный QR-код для снятия денег и переслать его сотруднику банка на мессенджер.

После этого молодой человек заметил, что с его счета списались 70 тысяч рублей. Незнакомец сообщил, что это связано с техработами банка и деньги скоро будут возвращены на счет. Затем звонивший начал интересоваться счетами казанца в других банках. По просьбе лжесотрудника, молодой человек перевел на продиктованные счета еще 655 тысяч рублей.

После этого аферисты перестали выходить с ним на связь. Казанец сам позвонил в банк, где ему сообщили, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские устанавливают личности мошенников.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои личные или банковские данные. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц, и не переводите деньги на неизвестные счета.