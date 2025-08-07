news_header_top
Происшествия 7 августа 2025 12:05

Молодой человек из Казани отдал аферистам 700 тысяч, пытаясь спасти сбережения

В Казани 22-летний молодой человек стал жертвой мошенников и потерял более 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

По данным ведомства, казанцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что в подъезде будет проводиться замена кода домофона, и попросил продиктовать цифры из полученного смс.

Через некоторое время на телефон снова начали поступать звонки от неизвестных. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Мошенники убедили молодого человека в том, что его накопления могут быть похищены. Чтобы предотвратить это, они посоветовали обезопасить свои счета.

Поддавшись на уговоры, парень перевел более 700 тысяч рублей аферистам.

