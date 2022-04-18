Молодой человек из Казани, доверившись лжесотруднику банка, перевел мошенникам 240 тысяч

22-летнему жителю Казани позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и рассказал, что на имя молодого человека якобы пытались оформить кредит неизвестные. Казанец не поверил звонившему и повесил трубку.

Через некоторое время ему вновь позвонили, на этот раз с ним разговаривал якобы следователь. Тот сообщил, что необходимо выполнить все действия сотрудников банка, которые звонили молодому человеку ранее, чтобы предотвратить мошенничество в отношении него. Найдя телефон звонившего на официальном сайте ведомства, казанец поверил ему.

По указанию лжесотрудника банка он оформил кредит в 240 тысяч рублей и перевел деньги через банкомат якобы на страховые ячейки. На следующий день ему вновь позвонили аферисты и предложили оформить еще один кредит. Тогда молодой человек понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают всех злоумышленников, причастных к преступлению. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.

В МВД по РТ напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не сообщайте незнакомцам ваши личные и банковские данные, а также не переводите деньги на неизвестные счета. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц.