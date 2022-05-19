Молодой челнинец предстанет перед судом за уклонение от службы в армии

На 21-летнего парня из Челнов завели уголовное дело. В прошлом году, по версии следствия, его должны были призвать в Вооруженные Силы РФ. Однако молодой человек, получив повестку, не явился в военкомат.

Уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от призыва на службу». Свою причастность молодой челнинец полностью признал. В скором времени он предстанет перед судом. Об этом сообщил старший помощник руководителся СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.