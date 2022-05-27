Молодой бугульминец попытался угнать «Оку», а после неудачной попытки поджег ее

В полицию Бугульмы обратился местный житель: он рассказал, что ночью со двора дома пропала его машина «Лада» 6-й модели, которую он оставил незапертой. Он обнаружил ее через несколько метров, но из-под капота кто-то украл аккумулятор.

В этот же день с таким же заявлением в полицию обратился еще один бугульминец. Мужчина сообщил, что кто-то пытался угнать его «Оку», которая была припаркована на той же улице, что и первое авто. Однако после неудачной попытки злоумышленник поджег автомобиль.

Фото: ОМВД России по Бугульминскому району

Полицейские установили личность поджигателя – им оказался 22-летний безработный бугульминец. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По его словам, он хотел угнать машину, чтобы доехать до деревни к бабушке. Первый автомобиль он откатил на несколько метров, пытаясь завести с толкача. Когда ему не удалось угнать «Оку», он решил ее поджечь, чтобы не оставлять следов.

На него возбудили уголовные дела по статьям за угон и поджог автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Бугульминскому району.