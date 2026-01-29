Молодогвардейцы Зеленодольска в рамках «Снежного десанта» провели субботник в парке

Фото: mger.tatarstan.ru

Активисты Зеленодольского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели субботник в рамках акции «Снежный десант» на территории парка им. Алтынова. Об этом сообщает пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

В ходе мероприятия молодогвардейцы совместно с жителями поселка Гари очистили детскую игровую площадку на территории парка. Кроме того, участники акции привели в порядок памятник воинам-героям Великой Отечественной войны, дорожки, прогулочные площадки и зоны отдыха, обеспечив безопасные и комфортные условия для прогулок детей и их родителей.

«Выражаю благодарность "Молодой Гвардии" города Зеленодольска за то, что они помогли очистить от снега парк. Мы с семьей и детьми часто здесь играем, проводим время. И даже зимой у нас есть такая возможность», – поделилась жительница поселка Эмилия Сабинина.

«Акция "Снежный десант" стала не только возможностью поработать на свежем воздухе, но и важным уроком командного духа, взаимопомощи и ответственности за окружающую среду. Особенно приятно было видеть, как молодежь и местные жители взаимодействуют, помогают друг другу и создают дружелюбную атмосферу», – отметил руководитель Зеленодольского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Семеон Мирганиев.