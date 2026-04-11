Молодогвардейцы в Казани вручили женщинам цветы в честь Дня космонавтики

Активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии провели тематическую акцию на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР».

В рамках мероприятия один из активистов в костюме космонавта поздравлял жительниц и гостей города, вручая им цветы и открытки с надписью «Ты – просто космос!».

Жительницы Красноярска Ирина Ивановна и Александра Григорьевна отметили, что им приятно внимание со стороны молодежи. По их словам, они хорошо помнят полет Юрия Гагарина, который видели по телевизору, и считают важным, что молодые люди сохраняют память об этом событии и поздравляют старшее поколение.

Активист Марсель Алиуллов, поздравляя горожан, подчеркнул значение подвига Юрия Гагарина. Он отметил, что об этом необходимо рассказывать детям и передавать память следующим поколениям, поскольку первый полет человека в космос является предметом национальной гордости.

Также он добавил, что Гагарин не знал, чем закончится полет, и назвал это примером самопожертвования, на который стоит ориентироваться, особенно в сложные периоды.

Руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов обратил внимание на формат акции. По его словам, организаторы выбрали креативный способ напомнить о значении Дня космонавтики, роли этого события в истории страны и подвиге Гагарина.

Он добавил, что именно с этого полета началась эпоха космических исследований, которая дала импульс развитию страны. Также он отметил, что подобные акции планируют проводить и дальше, рассчитывая, что они находят отклик у жителей и помогают сохранять связь с историей.