Молодогвардейцы устроили турнир по футболу для студентов Казани

Футбольный турнир на кубок «Молодой Гвардии Республики Татарстана» провели в Казани дня студентов. В соревновании приняли участие студенты Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма и Казанского аграрного университета, а также сами активисты МГЕР.

Студенты живут в общежитиях, отремонтированных в рамках Народной программы партии «Единая Россия» по инициативе «Молодой Гвардии». Активисты регулярно выезжали на объекты, а также создали студенческие штабы по мониторингу проводимых работ.

1 место заняла команда аграрного университета, второе – Поволжского ГУФКСиТ. Молодогвардейцы заняли третье место.

«Очень важно работать со студенческим сообществом, ведь только привлекая студентов к общественной деятельности и предоставляя им возможность развиваться, мы можем поспособствовать формированию активной гражданской позиции», - отметил руководитель Казанского отделения МГЕР Владислав Тарасов.

По инициативе активистов МГЕР и партии «Единая Россия» отремонтированы более 70 общежитий российских вузов, еще 50 будут отремонтированы в 2023 году.