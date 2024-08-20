Молодогвардейцы Татарстана развернут флаг России у стен Казанского Кремля

Фото: © пресс-служба Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»

Активисты «Молодой Гвардии» Республики Татарстан готовятся к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Они решили организовать флешмоб, который станет ярким событием в преддверии важного праздника.

Местом проведения флешмоба выбрана Площадь у стен Казанского Кремля – исторического и культурного центра Казани. Участники флешмоба будут выстраиваться в форме «живого» триколора России – белый, синий и красный цвета, символизирующие чистоту, верность и мужество.

Любой желающий может присоединиться к флешмобу. Мероприятие состоится завтра в 13:00 в зеленой зоне на Площади Тысячелетия.