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Общество 20 августа 2024 18:36

Молодогвардейцы Татарстана развернут флаг России у стен Казанского Кремля

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Фото: © пресс-служба Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»

Активисты «Молодой Гвардии» Республики Татарстан готовятся к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Они решили организовать флешмоб, который станет ярким событием в преддверии важного праздника.

Местом проведения флешмоба выбрана Площадь у стен Казанского Кремля – исторического и культурного центра Казани. Участники флешмоба будут выстраиваться в форме «живого» триколора России – белый, синий и красный цвета, символизирующие чистоту, верность и мужество.

Любой желающий может присоединиться к флешмобу. Мероприятие состоится завтра в 13:00 в зеленой зоне на Площади Тысячелетия.

#день флага россии #молодая гвардия #флешмоб
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