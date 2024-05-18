Молодогвардейцы Татарстана провели субботник на берегу озера Средний Кабан в Казани

В преддверии Дня Волги молодогвардейцы Татарстана организовали субботник на берегу озера Средний Кабан. 30 активистов очистили часть берега от мусора и загрязнений, передает пресс-служба Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

«Это наш внутренний позыв сохранять чистоту и опрятность нашего берега. Мы считаем важным уделять этому внимание и не оставаться в стороне», — отметил активист казанского отделения Риф Хуснутдинов.

В акции приняли участие студенты патриотического клуба «Ялкын» Казанского государственного аграрного университета, Казанского инновационного университета им. Тимирясова, Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), Казанского колледжа технологии и дизайна, а также представители Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост».

Фото: Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»