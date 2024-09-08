Молодогвардейцы Татарстана проголосовали на выборах в Госсовет

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

Команда «Молодой Гвардии Единой России» проголосовала на выборах в Госсовет Татарстана. Чтобы выразить свою гражданскую позицию, ребята пришли на избирательный участок № 56 с самого утра, передает пресс-служба организации.

«Это важный шаг для нашего будущего и развития региона! Выборы — это не просто процесс, это возможность выразить своё мнение и выбрать тех, кто будет принимать решения, влияющие на нашу жизнь. Я очень ценю, что мы пришли всей командой! Это подчеркивает нашу единую позицию и стремление активно участвовать в общественной жизни!» — отметила активистка казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анна Ананьева.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.