Молодогвардейцы Татарстана предупредили табачные магазины о нарушении федерального закона

Представители Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» посетили ряд магазинов Ново-Савиновского района Казани, торгующих табачной продукцией возле образовательных организаций, и предупредили о нарушении федерального закона.

«Любая точка розничной продажи никотиносодержащей продукции не может располагаться ближе чем в 100 метрах от любого образовательного учреждения — будь то школа, детский сад, колледж, техникум или вуз. В Казани таких точек, нарушающих закон, мы выявили 56 из существующих 249. Молодогвардейцы планируют посетить все казанские точки, торгующие табаком. Данные, полученные в ходе мониторинга, мы передадим в Роспотребнадзор по Татарстану <…>, чтобы эти торговые объекты были перенесены на необходимое расстояние в соответствии с федеральным законом. Планируется, что в феврале итоги рейда будут обсуждаться с депутатом Госдумы Максимом Топилиным и главой Роспотребнадзора по РТ Мариной Патяшиной», — рассказал руководитель Казанского местного отделения МГЕР Владислав Тарасов.

Активисты «Молодой гвардии» перед тем, как посетить торговые точки, обязательно проводят предварительную работу. Они сверяют через онлайн-карту и интерактивный справочник 2ГИС расстояние между образовательными учреждениями и точками продажи табака, перепроверяют это в реальных условиях.

Минувшим летом молодогвардейцы уже проверили более 300 ларьков на запрет выкладки и демонстрации вейпов на витринах, продажу вейпов лицам до 18 лет, размещение плакатов и рекламы вейпов, а также интернет-торговлю вейпами и их частями.