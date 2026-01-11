Молодогвардейцы Татарстана представили музей СВО детям участников спецоперации

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приняли участие в новогоднем представлении для детей участников СВО, организовав музей специальной военной операции.

Мероприятие прошло при поддержке группы гуманитарной помощи именного батальона «Батыр» и ресурсного центра «Опора героев» в национальном комплексе «Туган авылым».

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

В экспозиции были представлены экспонаты с передовой: тубусы из-под гранатометов, трофейные FPV-дроны, нашивки, фляга, медицинская аптечка, муляж автомата Калашникова и другие уникальные модели.

«Дети подходили к экспонатам и искренне интересовались, как эти вещи используются на передовой», – рассказал руководитель Гуманитарного центра ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Азим Арсланов.

Он подчеркнул, что такие выставки помогают не только в патриотическом воспитании, но и в формировании осознания важности событий, происходящих в стране.