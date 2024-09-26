Молодогвардейцы Татарстана поздравили воспитателей с профессиональным праздником

Сегодня, в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников, активисты «Молодой Гвардии Единой России» навестили сотрудников детского сада № 369 и поздравили с их профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба «Молодой гвардии», в рамках поздравления молодогвардейцы вручили букеты и сладкие угощения воспитателям, а также подарили детские игрушки садику. Поблагодарили всех работников дошкольного образования за труд и заботу, которые они ежедневно вкладывают в воспитание и развитие детей.

Акция организована Татарстанским реготделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Казанского местного отделения партии «Единая Россия».

«Я работаю уже 12 лет. Наш коллектив славится тем, что у нас все педагоги любят свою работу и с радостью приходят на работу, если даже далеко живут. Многие педагоги работают у нас 25 лет, кто-то 20, и мы все к этому стремимся. В преддверии праздника дошкольного работника хотелось бы пожелать всем нашим коллегам крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы наши детки были здоровы и счастливы!», - поделилась Лилия Шакирзянова, старший воспитатель.

Депутат Госсовета РТ VII созыва, руководитель Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов отметил, что такие люди являются большим примером для молодого поколения.

«Для нас, молодого поколения, такие люди, которые отдаются полностью своей работе, всем сердцем и душой любит свою профессию, посвящают себя детям и их воспитанию – это большой пример! Желаем им здоровья, успехов в их нелёгком труде. А всем деткам хочется пожелать счастья и здоровья. Поздравляем всех причастных к этому празднику!», - поделился он.