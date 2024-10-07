Молодогвардейцы Татарстана поздравили Владимира Путина с днем рождения

Татарстанские активисты «Молодой гвардии Единой России» организовали праздничный флешмоб в честь дня рождения Президента РФ Владимира Путина.

В ролике, появившемся в телеграм-канале регионального отделения, они рассказали об объектах, которые появились или были обновлены благодаря главе государства. Они рассказали об экстрим-парке «Урам», детском парке «Елмай», реконструкции Нацбиблиотеки РТ, Центра семьи «Казан», строительстве технопарков и других объектов.

«Мы гордимся тем, что живем в стране с такой богатой историей и многовековыми традициями. Под руководством Владимира Владимировича Россия уверенно движется вперед, укрепляя свою роль на международной арене и демонстрируя всему миру силу и единство нашего народа. Мы желаем здоровья, энергии и успехов в дальнейших начинаниях на благо нашей страны!» — заявил депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Видео: https://t.me/mgertatarstan/3528