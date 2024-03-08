Молодогвардейцы Татарстана поздравили с 8 Марта ветерана Великой Отечественной

Фото: Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Казетту Иванову и семью мобилизованного с Международным женским днем. Об этом сообщается на сайте татарстанского регионального отделения общественной организации.

Вместе с активистами пожилую женщину посетила секретарь Казанской городской Думы Альбина Рафикова. Они поздравили ветерана с 8 Марта, вручили цветы и передали памятный подарок.

Депутат Госсовета РТ VI созыва Ольга Воронова и молодогвардейцы также навестили жену мобилизованного – женщина воспитывает двух детей, ее муж с начала мобилизации находится в зоне СВО, а с конца ноября 2023 года – на передовой. Ей оказали адресную помощь и вручили подарки.

Фото: Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

«8 Марта – самый долгожданный и прекрасный весенний праздник, потому что он посвящен женщине. И наш долг – поздравить тех, кто находится в сложной жизненной ситуации: жен мобилизованных. Их мужья - далеко от дома, каждую минуту рискуют жизнью ради счастливого будущего России. Супруги бойцов тоже проявляют настоящее мужество», – подчеркнула депутат Ольга Воронова.