Молодогвардейцы Татарстана показали свой гуманитарный центр депутату ГД Гильмутдинову

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» познакомили депутата Государственной Думы РФ и председателя совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдара Гильмутдинова с работой своего гуманитарного центра. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

Молодогвардейцы показали экспонаты с передовой. Среди них – агитационные книги, шевроны, погоны, тубусы от гранатометов, противодронная пушка, беспилотники и другие предметы.

Кроме того, общественники продемонстрировали изготовленные на 3D-принтерах нифопамницы, боксы для детонаторов, хвостовики, накольники для гранат и заправки для автоматов Калашникова.

В рамках экскурсии активисты рассказали о процессе формирования партий помощи, изготовлении окопных свечей и плетении маскировочных сетей.

Ильдар Гильмутдинов заявил о значимости представленных в центре экспонатов с передовой. «Архивная, музейная часть центра – это дорого и содержательно. Экспонаты красочно показывают то, что происходит там и с чем приходится встречаться нашим ребятам. <…>», – выразил уверенность парламентарий.

Депутат также указал на роль шефской помощи в поддержке морального духа бойцов. «Важно понимать, что дело не в нехватке вооружения, а в том, чтобы бойцы чувствовали поддержку от своих близких и граждан. Одежда и теплые вещи – это сигнал для них, что мы о них не забываем и что мы с ними. Именно с этой целью мы продолжаем помогать», – убежден Гильмутдинов.

«Гуманитарный центр играет важную роль в обеспечении бойцов необходимыми ресурсами, включая продукты, медикаменты и технику. Мы оперативно реагируем на запросы и доставляем помощь тем, кто находится на передовой и в новых регионах. Наши серебряные волонтеры и активисты ежедневно работают, понимая значимость каждого шага для поддержки тех, кто в этом нуждается», – заметил руководитель центра Азим Арсланов.