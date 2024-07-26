Молодогвардейцы Татарстана почтят память погибших на Донбассе детей

Завтра, 27 июля, Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» вместе с Комитетом по делам детей и молодежи исполкома Казани проведет в столице республики акцию «Ангелы Донбасса», приуроченную ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Активисты собираются возложить цветы к стихийному мемориалу в парке Победы. Предполагается, что в церемонии возложения примут участие «волонтеры, представители трудовых коллективов, общественных формирований, а также школьники и студенты».

Ожидается, что в ходе акции выступят не только общественники, но и представители органов власти и участники специальной военной операции. Мероприятие намечено на 11.30.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден в Донецкой народной республике в 2022 году. Мемориальные мероприятия должны пройти по всей России.