Молодогвардейцы Татарстана передали почти тонну помощи бойцам 123-й бригады

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Представители Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» собрали и направили бойцам 123-й мотострелковой бригады, действующей на Херсонском направлении, 850 килограммов помощи. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР в РТ.

В составе этой партии помощи вошли генераторы, медикаменты, турникеты, одежда, продукты питания, маскировочные сети, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

Руководитель Гуманитарного центра МГЕР в РТ Азим Арсланов рассказал, что недавно противник сжег лесопосадку, в которой бойцы располагались, и взорвал блиндаж, где хранились все продукты и личные вещи. Сами военнослужащие в это время выполняли боевое задание.

«Нам рассказали о проблеме вчера вечером, и, несмотря на поздний час, мы быстро среагировали. На складе была часть гуманитарной помощи, которая уже готовилась к отправке. Мы сразу нашли транспорт. И благодаря оперативной работе груз был собран и отправлен уже утром, и мы уверены, что в течение трех дней он доберется до бойцов», – заявил Арсланов.

По его оценке, благодаря слаженной работе активистов помощь доходит быстро. В результате бойцы могут продолжать сражаться без лишних трудностей.

С февраля 2022 года Гуманитарный центр МГЕР РТ собрал и направил военнослужащим и жителям новых регионов 331 тонну гуманитарного груза более чем на 66 млн рублей.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, 8 из них – посмертно. Минниханов также подчеркнул, что 3285 уроженцев Татарстана посмертно награждены орденом Мужества.