Молодогвардейцы Татарстана отправились с гуманитарной миссией в Мариуполь

Десять активистов «Молодой Гвардии Единой России» из Татарстана отправились с гуманитарной миссией в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Всероссийской общественной организации.

В составе делегации – студенты Казанского федерального университета и Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции.

В течение двух недель волонтеры будут оказывать адресную помощь жителям города, проводить досуговые мероприятия для пожилых людей и молодежи, а также помогать в оформлении документов в Пенсионном фонде и администрации Мариуполя.

Делегацию проводил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров. Он подчеркнул значимость участия молодых людей в подобных инициативах.

«Безусловно, любая добровольческая деятельность приносит пользу не только молодому человеку, но и любому, кто вкладывает в общественно полезное дело свое сердце и душу. Участие молодежи в таких мероприятиях помогает познать, как живут люди на других территориях, тем более в новых регионах, что особенно важно», – отметил министр.

Одним из участников миссии стал студент Казанского университета юстиции Марк Ильясов. Для него это первая поездка в качестве волонтера.

«Эмоции очень положительные, еду с отличной компанией, с одногруппниками», – поделился он.

По словам депутата Государственного совета Татарстана, руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслана Шигабуддинова, с начала специальной военной операции в гуманитарных миссиях приняли участие уже 159 добровольцев из республики.

«Такие гуманитарные миссии мы проводим на постоянной основе, начиная с марта 2022 года. Наши волонтеры ездят не только в Мариуполь, но и в Лисичанск, Рубежное, Луганск, Донецк и другие города, оказывая жителям именно ту помощь, в которой они нуждаются. Будем продолжать эту помощь ровно столько, сколько потребуется», – заключил он.