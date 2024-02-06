Молодогвардейцы Татарстана отправили с гуманитарной миссией в ЛНР и ДНР 71 добровольца

С начала специальной военной операции отделение «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане обучило и отправило с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики 71 добровольца.

«Мы стараемся помогать на территории новых регионов, и поэтому каждые две с половиной недели отправляем с гуманитарными миссиями добровольцев. На данный момент через гуманитарные миссии прошел 71 человек, и я тоже в том числе. Волонтеры в основном помогают с разгрузкой и погрузкой гуманитарной помощи. Работают с детьми. Готовят обеды для людей. Отправляем как мужчин, так и девушек от 18 до 35 лет», — рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель Татарстанского регионального отделения МГЕР Руслан Шигабуддинов.

Недавно очередной отряд волонтеров отправился в новые регионы. К работе уже готовы приступить студентка Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза Девятаева Виктория Сулейманова и учащийся Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Данил Баранов. В течение двух недель они будут оказывать помощь в работе с людьми, развозить гуманитарный груз и консультировать по вопросам оформления документов.

Виктория Сулейманова отправится в Мариуполь, а Данил Баранов — в подшефный Татарстану Лисичанск. Для Данила это уже вторая поездка в качестве участника гуманитарной миссии.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.