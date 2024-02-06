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Молодогвардейцы Татарстана отправили с гуманитарной миссией в ЛНР и ДНР 71 добровольца
С начала специальной военной операции отделение «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане обучило и отправило с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики 71 добровольца.
«Мы стараемся помогать на территории новых регионов, и поэтому каждые две с половиной недели отправляем с гуманитарными миссиями добровольцев. На данный момент через гуманитарные миссии прошел 71 человек, и я тоже в том числе. Волонтеры в основном помогают с разгрузкой и погрузкой гуманитарной помощи. Работают с детьми. Готовят обеды для людей. Отправляем как мужчин, так и девушек от 18 до 35 лет», — рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель Татарстанского регионального отделения МГЕР Руслан Шигабуддинов.
Недавно очередной отряд волонтеров отправился в новые регионы. К работе уже готовы приступить студентка Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза Девятаева Виктория Сулейманова и учащийся Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Данил Баранов. В течение двух недель они будут оказывать помощь в работе с людьми, развозить гуманитарный груз и консультировать по вопросам оформления документов.
Виктория Сулейманова отправится в Мариуполь, а Данил Баранов — в подшефный Татарстану Лисичанск. Для Данила это уже вторая поездка в качестве участника гуманитарной миссии.
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