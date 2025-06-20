Молодогвардейцы Татарстана отправили гумпомощь в зону СВО на сумму более 6 миллионов

Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии» передало 15 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 6 млн рублей трем военным подразделениям, общественной организации «Институт развития ребенка и семьи «Семь – Я» в Луганске и военному госпиталю в Рубежном.

Бойцы получили питбайки, бензопилу, дроны, более 80 маскировочных сетей, продукты питания и средства личной гигиены.

Кроме того, в военный госпиталь Рубежного передали крупную партию медицинских грузов: хирургические инструменты, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, постельное белье, теплые одеяла и средства гигиены.

«От лица военнослужащих хочется выразить искреннюю признательность молодогвардейцам Татарстана. Вы неоднократно нам помогали и продолжаете помогать. Спасибо за питбайк – он незаменим при выполнении боевых задач, за большое количество масксетей, которые позволяют обмануть противника, спрятать позиции, за два генератора – основные источники света. Благодаря вашей поддержке нам удастся спасти множество жизней и приблизить Победу», – сказал один из военнослужащих.

Также молодогвардейцы отправили общественной организации «Институт развития ребенка и семьи «Семь – Я» подгузники для детей с ОВЗ.

Молодогвардейцы посетили детей войны и бывших узников фашистских концлагерей, проживающих в Рубежном, чтобы вручить им памятные подарки.

В числе тех, кто сопровождал груз, были депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, руководитель Казанского местного отделения МГЕР Владислав Тарасов, руководитель Елабужского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Епанешников.

«Мы очень надеемся, что наша гуманитарная помощь придаст солдатам силы и поможет справиться с поставленными задачами. Победа будет за нами!» – заявил Руслан Шигабуддинов.