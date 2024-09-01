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Молодогвардейцы Татарстана навестили многодетные семьи и родных бойца СВО
В День знаний активисты «Молодой Гвардии Единой России» навестили ребят из многодетных семей, а также детей участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Молодогвардейцы посетили семью Филипповых, в которой воспитывается четверо детей, Ганиевых — трое детей. В семье бойца батаьона «Тимер» Евгения Куракова двое детей. Ребят поздравили с новым учебным годом и вручили им портфели с канцелярскими принадлежностями. В набор вошли ручки, карандаши, тетради, картон и цветная бумага, фломастеры, краски и многое другое.
«Спасибо вам большое! Дочка позвонила в слезах, очень радовалась, такие хорошие наборы. Спасибо вам большое, очень помогли нам в такой сложной жизненной ситуации!» — поделилась супруга военнослужащего Ксения Куракова.
«Сегодня „Молодая Гвардия“ Республики Татарстан в День знаний передала школьные наборы семьям военнослужащего и многодетным. Желаем школьникам в новом учебном году успехов, побольше пятерок и стремления к знаниям!» — поделился активист Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Линар Арсланов.
Напомним, что указом Президента Владимира Путина в России проводится Год семьи.
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