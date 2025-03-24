Молодогвардейцы Татарстана доставили в зону СВО более трех тонн гуманитарного груза

Активисты Елабужского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область.

Молодогвардейцы передали бойцам автомобиль, канистры для топлива, теплоизоляционные рулоны, питьевую воду и другие необходимые предметы.

Кроме того, активисты доставили местным жителям бытовую химию, технику, продукты питания с длительным сроком хранения, питьевую воду, детское питание, пеленки и средства личной гигиены.

Всего в рамках гуманитарной миссии молодогвардейцы собрали и передали более 3 тонн гуманитарного груза.

Напомним, что с начала специальной военной операции Елабужское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» собрало и отправило на фронт более 124 тонн гуманитарной помощи.

«Мы все вместе, благодаря жителям нашей республики и организациям, собрали большое количество гуманитарного груза со всем необходимым. Все это мы доставили нашим военнослужащим. Победа будет за нами!» – отметил руководитель Елабужского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Епанешников.