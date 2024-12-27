Молодогвардейцы Татарстана доставили в зону СВО более двух тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Активисты «Молодой гвардии Единой России» доставили гуманитарную помощь трем военным подразделениям в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения организации.

Молодогвардейцы из Татарстана передали бойцам личные посылки от семей, одеяла и теплые вещи, электровелосипеды, теплоизоляционные материалы, продукты питания и другие необходимые принадлежности, собранные по индивидуальным запросам военнослужащих.

Всего в рамках гуманитарной миссии молодогвардейцы собрали и передали более 2 тонн гуманитарного груза.

Кроме того, в Луганский военный госпиталь была отправлена крупная партия помощи, включающая 400 шерстяных одеял, а также более 1 600 антисептиков и медикаментов, которые необходимы для восстановления раненых.

«Очень приятно видеть лица наших бойцов, которые встречают нас и помогают выгрузить грузы. Видно, что они очень ждали нас. Бойцы провели экскурсии, показали, как они живут. После этой поездки мы ставим перед собой цель работать еще усерднее, чтобы помогать нашим ребятам еще больше. Настроение на фронте позитивное, все верят в победу, и мы вместе сделаем для этого все возможное», — поделился руководитель республиканского гумцентра «Молодой Гвардии» Азим Арсланов.