Татарстанское отделение «Единой России» доставило в ЛНР 70 тонн гуманитарного груза

Представители татарстанского реготделения партии «Единая Россия» доставили в Луганскую Народную Республику (ЛНР) 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В сборе гуманитарного груза участвовали несколько районов республики. Так, жители Дрожжановского района собрали два «КамАЗа» гречки, а бавлинцы отправили две фуры с пиломатериалами, инструментами для кровельных работ, продуктами, средствами личной гигиены, водой и емкостями для воды.

Фото: tatarstan.er.ru

Из Менделеевского района выехали два грузовика с гуманитарной помощью, в составе которой – питьевая вода, крупы, коробки с одеждой, мясные и рыбные консервы, бытовая химия, строительные материалы, инвалидная коляска и газовые баллоны. Альметьевск передал подушки, одеяла и постельные принадлежности. Из Апастовского района жителям ЛНР отправили стройматериалы, продукты питания, бытовую химию и одежду. Также свой вклад в формирование и доставку гумпомощи внес руководитель Фонда ресоциализации РТ Данияр Максудов.