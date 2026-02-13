news_header_top
ЛНР и Татарстан 13 февраля 2026 15:45

Молодогвардейцы Татарстана доставили 4 тонны гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Фото: mger.tatarstan.ru

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» доставили 4 тонны гуманитарной помощи в подшефные города Лисичанск и Рубежное.

В рамках гуманитарной миссии помощь была передана военнослужащим и жителям. 72-й мотострелковой бригаде молодогвардейцы передали огнетушители и воду по заявкам бойцов.

«Я просил огнетушители для нашего лагеря. Мы часто топим печи, и уже несколько блиндажей сгорело, тушить было нечем. Спасибо большое!» – выразил благодарность боец.

Отдельной 110-й штурмовой бригаде передали продукты питания, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Бойцы поблагодарили волонтеров и руководство республики за поддержку.

«Большое спасибо, что стоите на страже нашей Родины! Мы всегда будем помогать! Молодежь Татарстана всегда будет вас поддерживать!» – обратился к бойцам куратор местных отделений ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Асаф Сулагаев.

В гуманитарный центр Рубежного доставили одежду для жителей, а в один из госпиталей – подушки, одеяла, постельное белье и медикаменты.

Кроме того, в рамках акции «Письмо солдату» активисты передали письма с пожеланиями от детей и молодежи Татарстана заместителю премьер-министра республики Ринату Садыкову для дальнейшей передачи военнослужащим.

С начала специальной военной операции Татарстанские молодогвардейцы собрали и отправили 420 тонн груза на сумму более 86 млн рублей.

#молодая гвардия единой россии #Лисичанск #Рубежное #ЛНР и Татарстан #гуманитарная помощь
