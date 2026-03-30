Молодогвардейцы РТ завершили акцию «Антипаводок»

В Татарстане во время активного таяния снега активисты «Молодой гвардии» и «Единой России» оказали помощь людям, которые по состоянию здоровья или возрасту не могли справиться с последствиями снежных заносов, а также приняли участие в расчистке снега и наледи у социальных учреждений, на частных территориях и около важных инфраструктурных объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МГЕР.

В частности, в Казани активисты убрали снег на территории школы №1, расчистив окна и дорожки у фундамента здания. Также они привели в порядок могилу участника специальной военной операции Федора Хайтула на кладбище «Курган».

В Бавлинском районе РТ общественники очистили от снега знаменитую скульптуру Белого барса. «Давайте продолжать делать добрые дела и превращать наш город в ещё более красивое место», – заявила руководитель Бавлинского местного отделения МГЕР Екатерина Галимова.

В Новошешминском районе РТ молодогвардейцы оказали адресную помощь семье участника спецоперации. Молодые люди очистили двор от снега.

В свою очередь в Зеленодольском районе активисты МГЕР при поддержке депутата Совета Зеленодольска Ильмиры Фатыховой помогли пожилой жительнице поселка Гари убрать снег и лед с ее участка.