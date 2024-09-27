Молодогвардейцы РТ устроили флешмоб в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

Фото: «Молодая Гвардия Единой России»

В преддверии Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, татарстанское реготделение «Молодой Гвардии Единой России» и актив партии совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Казани организовали патриотическую акцию.

Молодогвардейцы, студенты вузов и ссузов, активисты общественных организаций республики собрались на территории исторического парка «Россия – моя история» и выстроились во фразу: «Донбасс, Россия – вместе навсегда» с табличками в цвета российского триколора. Более 250 человек приняло участие во флешмобе, приуроченном ко Дню воссоединения новых регионов с Россией.

Фото: «Молодая Гвардия Единой России»

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Этот праздник стал символом возвращения регионов в состав России, которые в результате исторических и политических событий утратили связь с нашей страной.

Для жителей новых регионов этот день символизирует восстановление исторической идентичности, культурных связей и принадлежности к России. В честь этого события 30 сентября проходят различные торжественные мероприятия, включая митинги, концерты и фестивали.

Фото: «Молодая Гвардия Единой России»

«День воссоединения новых регионов с Россией — это не просто историческая дата, это важный символ надежды и единства для миллионов людей. Мы видим в этом важный шаг к построению лучшего будущего, где каждый сможет гордиться своей Родиной. Важно, чтобы в это время мы поддерживали друг друга, стремились к миру и сотрудничеству, создавая новые возможности для развития и процветания», – поделился руководитель казанского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Линар Арсланов.