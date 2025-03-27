Молодогвардейцы РТ рассказали о гуманитарном центре в Казанском кооперативном институте

В Казанском кооперативном институте активисты «Молодой гвардии Единой России» провели встречу со студентами, на которой представили деятельность Гуманитарного центра. Мероприятие собрало более 100 участников, сообщает пресс-служба МГЕР в РТ.

Активисты показали студентам вспомогательные элементы, напечатанные на 3D-принтере, которые используются бойцами: нефопамницы, боксы для детонаторов, хвостовики, накольники для гранат и заряжайку для автомата Калашникова. Пришедшие на встречу также увидели окопные свечи и маскировочные сети.

Особый интерес у публики вызвали экспонаты, привезенные из зоны специальной военной операции: шевроны военнослужащих, тубус из-под 120-миллиметровой мины, фляга бойца с позывным Ташкент из Татарстанского батальона «Алга», гильзы различных калибров, медицинская аптечка, учебный дрон, шлем и другое снаряжение.

Общественники подробно рассказали о каждом предмете, его назначении и значимости для военнослужащих. Каждый студент имел возможность после выставки посмотреть поближе экспонаты. Некоторые желали примерить шлем и снаряжение.

Во время мероприятия участники активно задавали вопросы, в том числе уточняли информацию о 3D-моделях. Один из преподавателей поинтересовался, проводится ли агитационная работа для школьников и студентов с целью объяснения целей и задач специальной военной операции. После этого молодогвардейцы рассказали о встречах в рамках проекта «Наставник Z» и проекте «Парта героя», который увековечивает память погибших участников специальной военной операции – выпускников тех или иных школ.

После выставки активисты «МГЕР» организовали акцию «Письмо солдату», в ходе которой желающие могли написать письма поддержки военнослужащим. В ближайшее время молодогвардейцы передадут письма бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Сегодня я впервые увидела эти приспособления вживую, до этого никогда не сталкивалась с ними. Я также написала письмо солдату. Во время написания письма испытывала радость и гордость за наших военнослужащих, которые защищают нашу страну. Надеюсь, что мои слова поднимут их боевой дух», – заявила студентка Казанского кооперативного института Гонца Худиева.

«Студенты проявили большой интерес, задавали множество вопросов по поводу экспонатов. Я сам неоднократно ездил в зону СВО с гуманитарной миссией, передавая нашим бойцам помощь, поскольку считаю своим долгом вносить вклад в общее дело. Важно развивать патриотический дух у молодёжи. В наше время, когда идет специальная военная операция, каждый должен принимать участие в этой работе. Объединив усилия, мы сможем приблизить победу», – выразил уверенность активист Казанского местного отделения «МГЕР» Данила Мусин.

Гуманитарный центр «Молодой гвардии Единой России» работает с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу. Каждый желающий может прийти и попробовать сплести маскировочные сети, изготовить окопные свечи, посмотреть процесс создания моделей на 3D-принтере, а также посетить музей специальной военной операции, подчеркнули в пресс-службе движения.