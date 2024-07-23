Молодогвардейцы РТ приняли участие в творческом конкурсе «Традиция побеждать»

Фото: Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России»

Молодогвардейцы Татарстана совместно с женами военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, приняли участие во всероссийском конкурсе «Традиция побеждать». Мероприятие прошло на базе Штаба общественной поддержки Республики Татарстан.

«Сегодня мы с сыночком приняли участие во всероссийском конкурсе „Традиция побеждать“. Очень приятно, что пригласили семьи участников специальной военной операции. Я думаю, очень важно привлекать детей к подобным конкурсам, потому что мы тем самым прививаем любовь к нашей Родине. В свою очередь мы желаем команде „Молодой гвардии“ процветания и надеемся на то, что наши рисунки одержат победу», — заметила Евгения Коцарь, жена военнослужащего.

Участники конкурса нарисовали рисунки в рамках по тематике десяти номинаций: «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди», «С чего начинается Родина?», «Сила в правде», «Традиция побеждать», «Мы за мир!» и «Спортивный талисман».

«Традиция побеждать» — это творческий конкурс по созданию патриотических образов, который проводит Минпромторг России совместно с Роскачеством при поддержке Комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.