Молодогвардейцы РТ поздравили сотрудниц Казанского военного госпиталя с 8 Марта

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Активисты «Молодой гвардии Единой России» поздравили сотрудниц Казанского военного госпиталя с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения движения.

Это уникальное медицинское учреждение было открыто в столице РТ в 2022 году. Госпиталь включает несколько корпусов – диагностический, лечебный, инфекционный и ряд других. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием и тренажерами, необходимыми для лечения, оздоровления и реабилитации солдат, офицеров и их близких. Здесь трудится высококвалифицированные специалисты, большинство из них – женщины.

Молодогвардейцы вручили 25 букетов тюльпанов и поздравили каждую из женщин с праздником, выразив искреннюю благодарность за их самоотверженный труд и преданность делу.

«Этот праздник очень знаменателен, прекрасен и светел. Солнышко светит, весна наступает, и в этот день происходит много ярких событий. Всех приятно поздравить с таким днем и пожелать удачи, а также поздравить с наступившим 8 Марта. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы у всех всё складывалось удачно. Поздравляю жен, матерей, сестёр – всех, кто причастен к этому празднику. Желаю крепкого здоровья и, конечно, благодарю вас за то, что вы пришли и поздравили нас с этим замечательным днем. Всем удачи, добра и тепла в домах, мира в душе», – заметила младшая медсестра по уходу за больными неврологического отделения Вероника Прокофьева.

Депутат Государственного Совета РТ, руководитель регионального отделения МГЕР Руслан Шигабуддинов заметил, что труд сотрудниц госпиталя очень важен и ценен. «Мы выражаем огромную благодарность за ту работу, которую они выполняют, за то, что помогают нашим бойцам снова встать на ноги. Желаем от всей души здоровья, счастья и семейного благополучия, а всем нам – мирного неба над головой», – сказал он.