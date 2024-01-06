Молодогвардейцы РТ помогают восстанавливать Лисичанск после новогодних обстрелов ВСУ

Молодогвардейцы Татарстана помогают в восстановлении Лисичанска после новогодних обстрелов ВСУ. Часть многоквартирных домов в городе повреждены, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Волонтеры «Молодой Гвардии» Татарстана помогают жителям Лисичанска восстанавливать жилища после обстрелов ВСУ, которые обрушились 1 января на подшефный город сразу после полуночи – в разгар празднования Нового года.

Фото: © «Единая Россия»

В результате обстрела ни один мирный житель не пострадал. Однако в нескольких многоквартирных домах были побиты стекла, разрушены пластиковые детали. На ликвидацию последствий ночных разрушений уже с утра вышли ребята из «Молодой Гвардии Единой России», Волонтерской роты и Фонда поддержки и помощи «Ридовка». Среди них – добровольцы из Татарстана.

Руководитель волонтерского центра в Лисичанске и активист «Молодой Гвардии Единой России» Республики Татарстан Азиз Сунатуллоев рассказал о помощи местным жителям.

Фото: © «Единая Россия»

«В результате обстрелов образовался мусор, пластик, много стекол. Убираем на придомовых территорий, в квартирах. Выбитые окна в домах заменили на специальную пленку», – поделился он.