Молодогвардейцы раздали 300 синих платочков жительницам Казани

В Казани прошла акция «Синий платочек Победы». Ее участники — активисты татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» — вручали девушкам и женщинам платочки, символизирующие верность и веру в Победу.

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы, прошла на Кремлевской набережной. За время ее проведения добровольцы раздали 300 платочков.

«Сегодня мы организовали акцию „Синий платочек Победы“ — это акция посвящена женщинам, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в приближении Победы. Более полумиллиона русских женщин служили на различных должностях Красной армии. Также женщины работали в тылу, сельском хозяйстве, обеспечивали наших бойцов одеждой, продовольствием и внесли весомый вклад в приближении общей Победы», — поделился руководитель татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Акция организуется с 2016 года в 200 крупных и малых городах России, а также за рубежом. Участие в ней за эти годы приняли свыше 100 тысяч человек.

Фото: пресс-служба татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России»