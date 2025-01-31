Молодежь Казани встретилась с девушкой-добровольцем СВО

Сегодня в Казанском лицее №23 активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали встречу в рамках проекта «Наставник Z» для учащихся с разведчицей-снайпером Мартой Макаровой с позывным «Алекс».

Как сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии», проект «Наставник Z» представляет собой комплексную программу, нацеленную на интеграцию в общество ветеранов и формирование патриотических ценностей среди молодежи. Целью проекта является создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, обмена опытом и ценностями между ветеранами и молодежью, а также формирование патриотических ценностей и активности среди молодежи.

В мирной жизни Марта - студентка КФУ, учится на переводчика немецкого языка и английского языка. С детства мечтала стать военным и приносить пользу Родине. Профессионально занималась практической стрельбой, и решила попробовать свои силы и отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.

В рамках проекта «Наставник Z» Марта Макарова провела Урок мужества. Она рассказала о себе, своей службе, о том, как решилась отправиться в зону СВО, и как отреагировали её близкие на это решение. Марта также рассказала про свои награды и подчеркнула важность развития патриотизма и гуманитарной помощи среди молодого поколения. В конце мероприятия Марта ответила на вопросы школьников. В мероприятии приняли участие более 50 человек.

«Мне очень приятно встречаться с молодежью, ведь после каждой такой встречи осознание, ради чего мы защищаем нашу Родину, только усиливается», — отметила Макарова.

Активистка Казанского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Анна Ананьева добавила, что подобные встречи очень важны.

«Я считаю такие встречи крайне важными для формирования патриотического воспитания у молодого поколения. Общение с участниками специальной военной операции позволяет детям лучше понять значение служения Родине и ценность мужества. Мы надеемся, что подобные мероприятия будут способствовать воспитанию настоящих патриотов среди молодежи», — сказала она.

фото: «Молодая Гвардия»