Молодогвардейцы поздравили семьи участников СВО из Татарстана с Новым годом и Рождеством

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова навестили семьи двух участников специальной военной операции. Их поздравили с наступившим Новым годом и Рождеством, а также вручили подарки, сообщили в пресс-службе ТРО ВПП «Единая Россия».

Первой активисты совместно с депутатом навестили семью Марковых – жену бойца Евгению и детей Валерию и Мирона. Глава семьи служит на передовой с 2015 года.

«Поздравлять семьи наших военнослужащих — это наша добрая традиция. В любой праздник — будь то православный, мусульманский или государственный — мы с молодогвардейцами обязательно навещаем семьи тех наших бойцов, которые сейчас служат на СВО», — подчеркнула Ларионова.

По ее словам, жены военнослужащих надеются на скорейшую встречу со своими героями. Дети с гордостью рассказывают об отцах, показывают гостям их фотографии.

«От каждой семьи исходит прежде всего энергетика добра и тепла. Всем хочется пожелать мира, тепла, надежности, благополучия и много радостных событий для наших детей!» — сказала парламентарий.

Затем с праздниками поздравили семью Мурзиных — Марию и дочь Софию. Глава семьи подписал контракт в 2022 году и за время службы уже удостоен семи наград, в том числе Георгиевского креста и медали «За отвагу». В скором времени в семье ожидается пополнение.

«Мы с нетерпением ждем нашего папу и гордимся им. Он для нас самый смелый и отважный герой! Поздравляем всех с Рождеством и Новым годом!» — поделилась Марина Мурзина.

«Сегодня мы посетили семьи военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Мы поздравили их жён и матерей со светлым праздником Рождества, подарив им небольшие памятные и сладкие подарки. Также узнали о вопросах, которые их беспокоят на сегодняшний день. Искренне желаем всем мира и благополучия!», — отметил депутат Государственного Совета РТ, руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.