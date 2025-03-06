Молодогвардейцы поздравили семьи участников СВО с наступающим праздником

В преддверии 8 марта активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили матерей и жён участников СВО с наступающим праздником. Молодогвардейцы подарили женщинам по букету тюльпанов, подарочному набору и подарки детям.

Первой навестили семью Салаховых: мать Ранию и жену Мавлию. Главу семьи мобилизовали в 2022-м. Среди сослуживцев он известен, как боец с позывным «Татарин». Сейчас ее муж проходит госпитализацию в Казани.

Его жена воспитывает троих детей. Старший ребенок Ильсаф учится в колледже в Тетюшском районе, средняя дочь Самира – в школе, а младшей дочери Камиле год и семь месяцев.

Мавлия – волонтер, с 2022-го она уже успела больше пяти раз выехать с гуманитарной миссией в зону СВО. Также супруга делает блиндажные свечи, которые греют бойцов, готовит сухие супы и каши быстрого приготовления.

Супруга гордится своим мужем и надеется, что скоро СВО закончится, а все бойцы вернуться домой.

Также молодогвардейцы навестили маму военнослужащего Екатерину Посадскую. С сентября по октябрь 2024 года ее сын Дмитрий Земченков служил по контракту, но погиб при выполнении боевого задания. Теперь мама бойца воспитывает трех детей погибшего сына – Данила, Богдана и Ярослава. Мальчишки увлекаются футболом.

Третья семья — Насурлаевых. Мама бойца Диляра Насурлаева воспитывает еще двоих сыновей — Эрнеста и Айрата. Старший сын с позывным «Дино» три года служил в Росгвардии по контракту и является офицером. Он подписал контракт и ушел служить в батальон «Батыр», где сейчас служит командиром роты. Имеет медаль «За отвагу».

Сначала мама не одобрила решение сына, поскольку очень за него переживала. Сначала сына удалось отговорить, но потом он все же подписал контракт. Она гордится своим сыном, и рада, что он вырос патриотом.

Пока сын на СВО она занимается гуманитарной помощью. Создала различные группы и телеграм-каналы совместно с родителями, чьи сыновья также участвуют в специальной военной операции. С сентября мамы бойцов, служащих в батальоне «Батыр», отправляют медикаменты, одежду, дроны и многое другое. Также Диляра рассказала историю о том, как однажды спрашивала у бойцов, что им нужно, и в ответ услышала просьбу об обычной еде.

«Искренне поражает то, как эти женщины, не смотря на все трудности продолжают сами работать, организуют гуманитарные сборы, доставляют необходимую помощь нашим бойцам и ежедневно работают для того, чтобы приблизить победу. Дорогие женщины, мы искренне вас любим и ценим и поздравляем с наступающим праздником!», - поделился депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Диляра Насурлаева угостила молодогвардейцев чаем, и за столом выяснилось, что активист «Молодой Гвардии Единой России» Азизбек Суннатулоев был сослуживцем её сына.

Напомним, что в июле 2024 года Азизбек отправился добровольцем в зону специальной военной операции, присоединившись к татарстанскому мотострелковому батальону «Батыр». В конце декабря 2024 года погиб при выполнении боевого задания.

Ранее Азизбек Суннатулоев в течение семи месяцев являлся руководителем волонтерского центра «Молодой Гвардии Единой России» в подшефном Татарстане г. Лисичанск. Под его руководством было роздано местным жителям более 200 тыс. порций горячего питания и более 500 тыс. литров питьевой воды. Оказывалась помощь местному населению в ликвидации последствий обстрелов: очистка домов от стекол и пластика, замена выбитых окон на специальную пленку. В Лисичанске организовывались досуговые мероприятия для детей, волонтеры оказывали адресную помощь пожилым людям. Молодогвардейцы проводили акции «Георгиевская ленточка», «Детям Лисичанска», «Книги Донбассу», а также в 2024 году впервые – национальный праздник Сабантуй, традиционный праздник Масленица и Всероссийскую акцию «Вальс Победы». Проведено более 100 досуговых мероприятий для детей и жителей города. Также были выполнены работы по благоустройству детских площадок, передано более 500 канцелярских наборов для учеников Лисичанской образовательной школы.