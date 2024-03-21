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Молодогвардейцы помогли семье, переехавшей в Казань из Белгородской области
Татарстанская «Молодая гвардия» помогла семье, которая переехала в Казань из Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».
Белгородцам передали продукты, детские вещи и коляску, а также подарок маме.
«Мы считаем своим гражданским долгом оказывать помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. ВСУ не перестают обстреливать мирных жителей Белгородской области, — подчеркнул руководитель „Молодой гвардии“ РТ Руслан Шигабуддинов. — Мы приложим максимум усилий для того, чтобы помочь Белгородцам, приехавшим в Республику Татарстан».
Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России»
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