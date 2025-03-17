Молодогвардейцы отметили День воссоединения Крыма с Россией масштабным флешмобом

Фото: Пресс-служба МГЕР

17 марта в преддверии Дня воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и актив партии совместно с комитетом по делам детей и молодежи Казани организовали патриотическую акцию. Об этом сообщают в пресс-службе МГЕР.

Молодогвардейцы, студенты высших и средних учебных заведений города, а также активисты общественных организаций Татарстана собрались на территории исторического парка «Россия – моя история» и выстроились во фразу: «Крым 11 лет дома» с табличками в цвета российского триколора. В мероприятии приняли участие более 300 человек.

Фото: © Пресс-служба МГЕР

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Этот праздник символизирует возвращение Крыма в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в 2014 году. На референдуме более 96% жителей Крыма высказались за присоединение к России. Этот день стал важной вехой в истории страны и вызвал широкий резонанс как внутри России, так и за ее пределами. Праздник отмечается различными мероприятиями: концертами, митингами и торжественными собраниями. Событие подчеркивает единство и патриотизм граждан, а также важность исторической памяти.

«Сегодня "Молодая Гвардия" Республики Татарстан организовала традиционный флешмоб, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. В этом году мы отмечаем уже 11 лет, как Крым стал частью России. Для молодежи Татарстана и Казани эта дата имеет огромное значение. В условиях специальной военной операции мы видим, как наш народ объединен вокруг общей цели и задачи. Мы собрали много студентов из различных вузов и ссузов нашего города. Все мы, безусловно, гордимся нашей великой страной, ее богатыми традициями и историей. Мы никогда не забудем об этом важном дне!» – отметил Владислав Тарасов, руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Фото: © Пресс-служба МГЕР

Акция была организована при поддержке регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН».