Молодогвардейцы организовали встречу молодежи с ветераном СВО

Сегодня в Казанской школе №17 активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели встречу в рамках проекта «Наставник Z» с ветераном спецоперации Эдуардом Елизаровым.

Как сообщает пресс-служба «Молодой гвардии», проект «Наставник Z» представляет собой комплексную программу, нацеленную на интеграцию в общество ветеранов и формирование патриотических ценностей среди молодежи. Целью проекта является создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, обмена опытом и ценностями между ветеранами и молодежью, а также формирование патриотических ценностей и активности среди молодежи.

Эдуард Елизаров подписал контракт с Минобороны России в 2022 году и служил в Херсонской области. За время службы он получил четыре ранения: одно осколочное в ногу при спасении боевого товарища, три ожога и две контузии. В настоящее время занимается патриотическим воспитанием молодежи.

В рамках проекта «Наставник Z» Эдуард провел урок мужества, в ходе которого рассказал о боевых задачах, отношении мирного населения к военнослужащим, условиях их жизни в укрытиях и своих эмоциях во время первого боя. Он также объяснил, какую гуманитарную помощь получают военнослужащие и продемонстрировал ребятам вражеский дрон-разведчик, объяснив его работу.

«Первое ранение я получил во время разведки. Дрон подлетел на высоте 500 метров, и мы его не заметили. БПЛА сбросил гранаты, что и стало причиной моего осколочного ранения в ногу. Две недели я провел в госпитале, но, как командир отделения, очень переживал за своих ребят, поэтому быстро вернулся к ним», – поделился боец своими воспоминаниями.

Эдуард был награжден медалью «За доблесть и мужество» за то, что отразил атаку вражеского БПЛА «Баба-яга» открытым огнем, благодаря чему спас своих сослуживцев, находящихся в укрытии.

В 2024 году был комиссован и сейчас занимается гуманитарной помощью. Под его руководством было открыто производство FPV-дронов, которые он отвозит бойцам. Эдуард совершил более 10 гуманитарных поездок в новые регионы, передавая военнослужащим необходимое, включая питание и дроны.

«Я горжусь тем, что родился в этой стране. Враги боятся выйти с нами на прямой контакт, потому что по духу мы никому не уступаем. Россия — это наша родина, и её нужно защищать. Мы относимся к ней как к родителям и детям», — отметил Эдуард Елизаров.

Руководитель Гуманитарного центра «Молодой Гвардии Единой России» Азим Арсланов подчеркнул, что сегодняшняя встреча вновь подтвердила, какую ценность имеет общение военнослужащего, прошедшего тяжелый путь, с молодежью.

«Это способствует просвещению школьников, углублению их знаний о истории и развитию патриотизма в их сердцах. Общение с ветеранами помогает молодому поколению осознать значимость событий и вносить свой вклад в достижение победы. После встречи ребята подходили, чтобы узнать, какой гуманитарной помощью они могут помочь и доходят ли до бойцов открытки, которые они пишут. Живой и искренний интерес — одна из ключевых целей, которых мы стремимся достичь такими встречами», – сказал он.