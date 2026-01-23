Молодогвардейцы организовали в Казани студенческий VR-турнир

Фото: mger.tatarstan.ru

В Казани прошел однодневный студенческий VR-турнир, организованный местным отделением «Молодой Гвардии Единой России» совместно с парком виртуальной реальности при поддержке Комитета по делам детей и молодежи города. Соревнования были приурочены к предстоящему Дню студента, сообщает пресс-служба МГЕР.

В мероприятии приняли участие 20 студентов вузов и ссузов города. Участники соревновались в шутере с использованием VR-очков.

С приветственным словом к молодежи обратился участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Елизаров. Он подчеркнул, что такие форматы помогают развивать навыки, важные не только в игре, но и в реальной жизни.

«Здесь очень хорошо развиваются тактика, стратегия, резкость и реакция. По сути, ребята получают ту же подготовку, что и бойцы, только в безопасных условиях. Самое главное – никто никому не причиняет вреда, а опыт при этом по-настоящему ценный», – отметил он.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Дмитрий Хвостиков поздравил студентов с предстоящим праздником и подчеркнул, что подобные мероприятия являются эффективным инструментом вовлечения молодежи.

Он добавил, что сегодня важно создавать площадки, где студенты могут объединяться, развиваться и пробовать себя в современных направлениях, включая киберсферу. «Очень здорово видеть, как ребята из разных вузов объединяются под одним делом и находят себя в новых форматах», – отметил Хвостиков.

По итогам турнира победителем стал студент КНИТУ–КХТИ Данил Рахманов. Второе место занял студент КГЭУ Булат Кирамов, третье – студент КНИТУ-КАИ Дамир Курбанов. Победители и призеры получили медали, дипломы и памятные подарки.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Риф Хуснутдинов отметил высокий интерес молодежи к мероприятию и отметил, что большое количество заявок подтвердило востребованность формата VR-турниров среди студентов.

«Молодежь любит все инновационное. Именно поэтому наше мероприятие стало настоящим магнитом – ребята пришли, чтобы получить новые эмоции, провести время с пользой и сделать свою студенческую жизнь еще ярче», – заявил он.