Молодогвардейцы очистили территорию стелы у вокзала «Буа»

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Буинске привели в порядок территорию у стелы, установленной в честь строителей железнодорожной станции. Участники акции убрали мусор и сорняки, тщательно вымели площадку и вымыли сам памятник, вернув плитам и знакам аккуратный вид. Работы провели в рамках подготовки к весенне-летнему сезону и празднованию Дня Победы, сообщает пресс-служба партии.

Руководитель Буинского отделения МГЕР Раиль Назметдинов отметил, что в годы Великой Отечественной войны город внес значительный вклад в общую Победу, и подчеркнул, что акция стала вкладом в сохранение исторической памяти для будущих поколений.

Стела расположена рядом с железнодорожным вокзалом «Буа». Она посвящена строителям станции и участку железнодорожной линии протяженностью около 1000 километров, которую проложили всего за шесть месяцев в 1942 году. Эта ветка обеспечивала снабжение Сталинграда людьми, техникой и боеприпасами.

Буинск стал ключевым узлом строительства северного участка Волжской рокады (Свияжск – Ульяновск), а станция «Буа» выполняла важную функцию пересадки и снабжения. Через нее перевозили вооружение, медикаменты, оборудование для оборонных предприятий и продовольствие.

В 2012 году рядом с вокзалом, примерно в десяти метрах от здания, установили стелу, а позже рядом появился вагон военных лет в память о строителях Волжской рокады. На привокзальной площади также обустроена «Аллея Победы».

Сам памятник выполнен в виде насыпного холма из дерна и камня. В верхней части установлен каркас с рельсами и шпалами, а также символические изображения рабочих инструментов. По бокам размещены плиты с памятными надписями и изображениями. Рядом установлен металлический семафорный столб, а площадка вокруг выложена плиткой. Здесь регулярно проходят памятные мероприятия.

Кроме того, в Буинске у Центрального парка находится стела комсомольцам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также главный мемориал, где высечены имена всех земляков-героев, включая трех Героев Советского Союза.