Молодогвардейцы Нижнекамского района отправили гуманитарную помощь в сектор Газа

Молодогвардейцы «Единой России» из Нижнекамска присоединились к сбору гумантарной помощи для жителей сектора Газа. Общий вес посылок, в которые в том числе вошли детское питание и подгузники, составил около 74 килограммов.

Заместитель исполнительного секретаря нижнекамского местного отделения партии Альмира Патрикеева рассказала, что к сбору помощи также присоединились неравнодушные жители города.

«На сборный пункт на Студенческую, 9 любой желающий может принести товары для мирных жителей — это детское питание, подгузники, продукты питания», — сказала она.

Активист «Молодой гвардии» Дауд Хабибуллин уточнил, что гуманитарный груз нижнекамцы собрали за 3-4 дня.

«Сбор будет продолжаться, мы не только детям будем отправлять, но и взрослым. Там же есть пожилые люди, работающие, которые сейчас не имеют возможности работать. Жители могут участвовать в сборе гуманитарного груза», — отметил он.

Работа проводится в рамках поручения Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Правительства РТ под эгидой республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

Сегодня первый борт МЧС России с гуманитарным грузом для жителей Газы вылетел из аэропорта Казани. Руководитель Татарстана поблагодарил за отзывчивость жителей республики, принявших участие в сборе гуманитарной помощи.

Напомним, на базе Нижнекамского местного отделения партии также работает постоянный пункт приема гуманитарной помощи для жителей Лисичанска и Рубежного. Уже сегодня, 10 ноября, ожидается поставка в Казань. Малогабаритный груз принимают по адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, дом 4; крупногабаритный — по ул. Мазита Гафури, дом 46.