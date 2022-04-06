Молодогвардейцы начали передавать гуманитарную помощь переселенцам, прибывшим в РТ

Пресс-служба "Единой России"

В Татарстане началась передача гуманитарной помощи переселенцам из Донбасса. Так, сегодня молодогвардейцы РТ посетили санаторий «Санта» в Лаишевском районе, где передали прибывшим одежду, еду и товары первой необходимости.

«Когда мы столкнулись с потребностью жителей Донбасса в помощи, мы открыли специальный штаб, он работает уже более месяца. Ранее мы отправляли все товары в Ростов для дальнейшего распределения, сейчас же, с прибытием вынужденных переселенцев в Татарстан, мы распределили эту помощь среди пунктов временного размещения», — отметил депутат Госсовета РТ, руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев.

Он пояснил, что в каждом таком пункте составляют список из наиболее нужных товаров, исходя из которого в гуманитарном штабе собирают посылки. Затем их доставляют людям.

По словам Бариева, чаще всего требуется одежда, школьные принадлежности для детей и бытовые предметы, такие как зубные щетки.

После «Санты» активисты планируют посетить еще несколько точек, откуда также пришли запросы, заключил Бариев.

«У меня пятеро детей, у нас дома очень тяжелая ситуация, и мы прошли трудный и долгий путь перед тем, как приехать в Россию и Татарстан. Мы успели взять с собой только самое необходимое: документы и немного детских вещей. Нас здесь очень тепло приняли, мы очень благодарны. Там еще осталась моя сестра, мы стараемся поддерживать связь. В Горловке украинцы стреляют каждый день», — отметила одна из прибывших в Татарстан, Наталья Кононенко.

Она рассказала, что дети очень тяжело перенесли такой длительный переезд, плакали, им было страшно. Тем не менее Наталья Конаненко надеется, что они смогут вернуться домой. Хотя, добавила вынужденная переселенка, если у ее детей в Татарстане будут большие перспективы, то она рассматривает и вариант остаться в РТ.

Для малышей, прибывших в Татарстан из ДНР и ЛНР, молодогвардейцы планируют организовать детские комнаты. Как объяснили в пресс-службе Минмолодежи РТ, объекты появятся в местах пребывания переселенцев. Первый из них откроется в ближайшую пятницу в казанском санатории «Ливадия».

Напомним, что в Казани с 8 утра до 8 вечера работает штаб гуманитарной помощи по адресу: улица Маяковского, 24а.