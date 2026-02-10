Молодогвардейцы Казани возложили цветы к памятнику Александру Пушкину

Фото: mger.tatarstan.ru

Активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии совместно со студентами Колледжа технологий и дизайна почтили память Александра Пушкина в День памяти великого поэта. Об этом сообщает пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Сегодня 189-я годовщина со дня смерти поэта, который скончался от смертельного ранения, полученного на дуэли с Дантесом. Его имя навсегда вписано в историю русской культуры и литературы.

Мероприятие прошло у памятника Пушкину на Площади Свободы. Участники акции возложили цветы и прочитали стихотворения поэта.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Риф Хуснутдинов отметил значимость сохранения культурного наследия и популяризации творчества поэта среди молодежи.

«Это повод еще раз вспомнить, насколько значим вклад поэта в культуру. Мы стремимся всегда помнить о нем, сделать так, чтобы его имя знали и чтили все. Мы считаем важным помнить о труде Александра Сергеевича, поддерживать и распространять русскую культуру, особенно среди молодежи», – подчеркнул он.