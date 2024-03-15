Молодогвардейцы Казани семьями приходят на избирательные участки

Выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на выборах Президента России пришли сегодня молодогвардейцы Казани. Руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владислав Тарасов пришел сегодня на выборы со своей семьей, мамой и сестрой.

У мамы – Тарасовой Елены Владимировны сегодня день рождения. «Сегодня, в свой день рождения, я первым делом со своей семьей пришла на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Я считаю, что каждый из нас должен в эти три дня сходить и оставить свой голос на выборах Президента Российской Федерации, ведь именно так мы выбираем будущее для нашей страны и для наших детей. У нас в семье есть традиция: каждый раз на выборы мы приходим с детьми, для нас выборы — это праздничный день», – поделилась она.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото: пресс-служба Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России»