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Общество 3 августа 2025 14:09

Молодогвардейцы Казани поздравили проводниц дальнего следования с Днем железнодорожника

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Молодогвардейцы Казани поздравили проводниц дальнего следования с Днем железнодорожника
Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Накануне Дня железнодорожника активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии поздравили проводниц дальнего следования на вокзале Казань-1. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Среди тех, кому выразили благодарность, оказалась Валерия Филиппова, для которой это – лишь вторая самостоятельная поездка в роли начальника поезда. Она рассказала, что уже второй год работает в железнодорожной сфере и начинала с должности проводника.

По ее словам, работа приносит удовлетворение, поскольку связана с обеспечением комфорта и безопасности пассажиров на дальние расстояния. Она подчеркнула, что чувствует уверенность в своих силах и находит себя в этой профессии.

Активисты «Молодой Гвардии» вручили сотрудницам цветы и выразили благодарность за самоотверженный труд.

Как отметил представитель движения Риф Хуснутдинов, акция на вокзале Казань-1 была организована, чтобы поблагодарить тех, кто ежедневно отвечает за безопасность и удобство сотен пассажиров. Участники поздравили женщин с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и успехов.

#день железнодорожника #молодая гвардия единой россии
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