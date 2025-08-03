Молодогвардейцы Казани поздравили проводниц дальнего следования с Днем железнодорожника

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Накануне Дня железнодорожника активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии поздравили проводниц дальнего следования на вокзале Казань-1. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Среди тех, кому выразили благодарность, оказалась Валерия Филиппова, для которой это – лишь вторая самостоятельная поездка в роли начальника поезда. Она рассказала, что уже второй год работает в железнодорожной сфере и начинала с должности проводника.

По ее словам, работа приносит удовлетворение, поскольку связана с обеспечением комфорта и безопасности пассажиров на дальние расстояния. Она подчеркнула, что чувствует уверенность в своих силах и находит себя в этой профессии.

Активисты «Молодой Гвардии» вручили сотрудницам цветы и выразили благодарность за самоотверженный труд.

Как отметил представитель движения Риф Хуснутдинов, акция на вокзале Казань-1 была организована, чтобы поблагодарить тех, кто ежедневно отвечает за безопасность и удобство сотен пассажиров. Участники поздравили женщин с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и успехов.