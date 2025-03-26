Молодогвардейцы Казани навестили ветеранов в рамках акции «Выходные с ветераном»

Фото: Пресс-служба «Молодой Гвардии» РТ

Активисты Казанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» посетили блокадницу Ленинграда Зинаиду Бушуеву и ветерана Великой Отечественной войны Абдрашита Абдуллина в рамках акции «Выходные с ветераном». Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии» РТ.

В год 80-летия Победы молодогвардейцы по всей республике оказывают адресную помощь ветеранам и труженикам тыла, передают продуктовые и подарочные наборы, а также записывают воспоминания участников войны.

Бушуева Зинаида Григорьевна родилась в 1932 году в поселке Соломенное Петрозаводского района Карельской АССР. Во время войны она находилась в блокадном Ленинграде. Ее отец был военным, а мать работала на заводе. В первые месяцы войны отец Зинаиды погиб, и мать осталась с детьми на острове без продовольствия и зимних вещей, которые остались в Ленинграде. В 1943 году по Дороге жизни Зинаида была эвакуирована в Казань. Пережив блокаду и тяжелые послевоенные годы, она более 20 лет проработала связистом на Казанском Центральном телеграфе. Награждена медалями «За доблестный труд» и Жукова, а также знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Зинаида Бушуева рассказала о тяжелых военных годах, потере родных и эвакуации в Казань.

«Спасибо большое, что не забываете нас! Мы очень довольны тем, что о нас помнят. Обязательно изучайте историю нашей страны и будьте патриотами своей родины!» – отметила Зинаида Бушуева.

Абдуллин Абдрашит Гареевич родился в 1926 году. Он ушел на фронт в возрасте 17 лет, служил в авиационных войсках и прошел всю войну, после чего ещё 6 лет проработал на Украине. До выхода на пенсию работал токарем на заводе «Точмаш». Имеет орден Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба «Молодой Гвардии» РТ

Молодогвардейцы пообщались с ветеранами, выслушали их истории, узнали об их потребностях и вручили им продуктовые наборы, средства бытовой химии, а также подарочные наборы, в которые входили теплый плед, памятная кружка и чай.

«Для нас эта акция очень важна в преддверии 9 мая и в год 80-летия Победы. В рамках этой акции активисты по всей республике окажут адресную помощь более 120 ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Очень важно слушать ветеранов и перенимать их опыт, ведь мы, вероятно, последнее поколение, которое может лично пообщаться с ними и сказать им огромное спасибо!» – подчеркнул Владислав Тарасов, руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».