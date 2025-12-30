Молодогвардейцы Казани навестили блокадницу Валентину Красюк в преддверии Нового года

Фото: mger.tatarstan.ru

Активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии «Единая Россия» и совместно с Комитетом по делам детей и молодежи исполкома Казани поздравили ветерана Великой Отечественной войны, бывшую жительницу блокадного Ленинграда Валентину Красюк с наступающим Новым годом.

Валентина Красюк родилась 23 июня 1940 года в Ленинграде. С началом войны ее отец ушел на фронт, а семья не успела эвакуироваться и оказалась в блокадном городе. В годы блокады Валентина вместе с матерью пережила тяжелые испытания – от голода погибли ее брат и сестра. После прорыва блокады мать девочки была госпитализирована, а саму Валентину солдаты вывезли за город. Лишь к концу войны, после долгих поисков, мать смогла найти дочь – тяжелобольную, почти ослепшую и не способную ходить. Отец вернулся с фронта только в конце 1945 года, так как участвовал и в боях с Японией.

Последствия войны сопровождали Валентину Красюк до 17 лет – она долгое время находилась на лечении, страдала от дистрофии и проблем со зрением, однако со временем смогла восстановиться. В 1959 году она вышла замуж, родила двоих детей и посвятила жизнь труду.

Трудовую деятельность Валентина Красюк начала в 1958 году ученицей в ателье. В дальнейшем она работала мастером верхней одежды, портной на Зеленодольской фабрике, заведующей архивом в Казанском авиационном институте, преподавателем кройки в Казгорбыткомбинате, а также коммерческим агентом. Общий трудовой стаж ветерана составляет 30 лет.

С наступающим праздником Валентину Красюк поздравили активисты МГЕР и председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков, вручив цветы и подарки. Ветеран поблагодарила гостей за внимание, угостила их мандаринами и конфетами и поделилась теплыми пожеланиями.

«Я благодарна вам за внимание и заботу. В этот Новый Год желаю вам здоровья, счастья и чтобы ваши сердца всегда оставались такими же теплыми, как сегодня. Пусть будет мир на Земле, а ваша доброта и забота о нас, ветеранах, будут вдохновлять новое поколение на светлые поступки и подвиги», – сказала Валентина Красюк.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Риф Хуснутдинов отметил, что поддержка ветеранов особенно важна в праздничные дни.

«Благодаря им мы живем под мирным небом и наслаждаемся жизнью. Я рад, что у нас есть возможность лично поздравить ветеранов, пообщаться с ними и помочь им. Мы будем продолжать такие добрые традиции и всегда поддерживать наших уважаемых ветеранов», – подчеркнул он.